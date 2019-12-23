Депутати ОПЗЖ лідирують у "рейтингу кнопкодавів"

Найбільше фактів неособистого голосування зафіксовано за народними депутатами фракції "Опозиційна платформа — За життя".

Про це повідомляє громадський Рух ЧЕСНО.

"Щонайменше 15 нардепів кнопкодавили 45 разів за час роботи Верховної Ради 9-го скликання у 2019 році. Таку кількість порушень зафіксував Громадський рух ЧЕСНО та інші журналісти. Кнопкодавів зафіксували під час голосувань щодо восьми законопроєктів, а також за процедурні рішення та під час реєстрації на пленарні засідання. Тільки 18 грудня Руху ЧЕСНО вдалося зафіксувати 20 фактів кнопкодавства. Найбільше фактів неособистого голосування зафіксовано за нардепами фракції "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ) — 27. Найчастіше процедуру голосування порушував Володимир Кальцев", — йдеться у повідомленні.

Водночас у ЧЕСНО зазначають, що чотири депутати-мажоритарники новоствореної депутатської групи "Довіра" кнопкодавили 8 разів.

У списку, зокрема, також кнопкодави попередніх скликань – Андрій Іванчук, Василь Петьовка, Роберт Горват. Також у групу увійшов мажоритарник з Донецької області Олександр Ковальов, якого Рух ЧЕСНО першого впіймав на кнопкодавстві у Верховній Раді 9-го скликання.

Зокрема, народні депутати кнопкодавили за такі законопроєкти:

вісім фактів під час різних голосувань за законопроєкт №2116 — "Про Державне бюро розслідувань";

вісім фактів під час різних голосувань за законопроєкт №2299 — щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти;

сім фактів під час різних голосувань за законопроєкт №2490-1 щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг;

два факти під час різних голосувань за законопроєкт №2317 щодо покращення адміністрування акцизного податку;

по одному факту за законопроєкти №1016, №1012, №1052, №2609.

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У ЧЕСНО нагадують, що 28 лютого 2018 року Конституційний суд України скасував "мовний" закон Ківалова-Колесніченка через процедурні порушення під час його ухвалення, до яких належить і неособисте голосування.

Саме депутати від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Сергій Ларін і Віктор Чорний, за даними аналітиків, "винайшли" механізм, що дозволяє кнопкодавити, не натискаючи на чужу кнопку пальцем.