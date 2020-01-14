Рада ухвалила закон про збереження культурних цінностей у музеях Донбасу та Криму
Відповідне рішення підтримали 304 народних депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Цим законом вносяться зміни до законів України «Про культуру», «Про музеї та музейну справу» в частині призначення керівників закладів культури, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.
Документ визначає їхнє призначення за спрощеною процедурою, а також передачу Україні культурних цінностей, які збереглися в цих закладах.
Законом визначено, щоб Міністерство культури, молоді та спорту призначало керівників державних і комунальних закладів культури на тимчасово окупованих територіях Донбасу, Криму та Севастополя шляхом укладення з ними контракту на п’ять років або внесення змін до укладеного з ними контракту (якщо керівник очолює державний чи комунальний заклад на умовах сумісництва) після співбесіди.
Передбачається, що керівник державного чи комунального закладу культури може бути призначений керівником на умовах сумісництва в іншому державному чи комунальному закладі культури виключно відповідного функціонального спрямування.
Окрім того, закон встановлює, щоб на період тимчасової окупації Міністерство культури, молоді та спорту визначило з переліку музеїв, затвердженого урядом, головного зберігача музейних предметів і музейних колекцій, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України, шляхом прийняття рішення про передачу на постійне або тимчасове зберігання.
Цей закон набуває чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті "Голос України".
Як повідомляв Укрінформ, проєкт закону №2187 у ВР зареєструвала група народних депутатів на чолі з головою з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександром Ткаченком 30 вересня з ініціативи Міністерства культури, молоді та спорту України.
29 жовтня гуманітарний комітет рекомендував Раді ухвалити цей законопроєкт за основу.
У першому читанні парламент ухвалив цей документ 30 жовтня.