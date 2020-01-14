Опозиція вигуками "ганьба" не давала виступити Яременку у Раді

Народні депутати з опозиційних фракцій не давали розпочати виступ з трибуни парламенту очільнику Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдана Яременку.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Яременко мав виступити з доповіддю щодо проєкту постанови №2726 "Про Заяву Верховної Ради України у зв'язку з трагічною загибеллю пасажирів літака рейсу PS 752 авіакомпанії Міжнародні авіалінії України внаслідок його збиття Ісламською Республікою Іран".

Депутати з опозиційних фракцій, зокрема представники "Європейської солідарності", близько хвилини не давали Яременку розпочати виступ, освистуючи його і вигукуючи: "Ганьба". Водночас депутати від "Слуги народу" підтримували Яременка оплесками.

Пізніше члени "Євросолідарності" не давали виступити народному депутату з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Іллі Киві, який виступав російською мовою. Після цього Кива перейшов на українську.

Як повідомлялося, народні депутати з опозиційних фракцій вимагали звільнення Богдана Яременка з посади голови Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва після скандалу, коли один з інтернет-ресурсів оприлюднив фото із сесійної зали парламенту, на якому депутат переписується із користувачами "Сеть знакомств..." та "Loveeto". У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші.

1 листопада Яременко написав заяву про складення повноважень голови комітету, однак Рада не підтримала його звільнення.