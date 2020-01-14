Рада продовжила роботу "до переможного"

Верховна Рада продовжила роботу у вівторок до повного вичерпання питань порядку денного.

Відповідне рішення підтримали 229 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Оскільки сьогодні було дуже багато перерв, є пропозиція продовжити сьогодні час роботи до вичерпання питань порядку денного», - сказав голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

У свою чергу Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поставив пропозицію Арахамії на голосування, і її підтримала більшість депутатів.

Згідно з порядком денним 14 січня депутати мають розглянути близько 30 питань. Станом на 12.40 Рада лише почала розглядати перше питання - законопроєкт «Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)», який депутати мають попередньо схвалити.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив перерву на 30 хвилин у роботі парламенту для проведення наради з керівниками фракцій і головою Комітету з питань аграрної та земельної політики. Замість запланованих півгодини перерва тривала годину, а потім її продовжили ще на 30 звилин.

Верховна Рада 14 січня планує попередньо схвалити внесений Президентом законопроєкт про внесення змін до Конституції України, що передбачає скасування адвокатської монополії.

Другим питанням порядку денного є розгляд законопроєкту №1028 “Про внесення зміни до статті 85 Конституції України (щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради України)”.

Після цього Верховна Рада має намір перейти до другого читання невідкладного президентського законопроекту №2589 “Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо Фонду розвитку підприємництва”.

Також друге читання в парламенті має пройти проєкт закону №2318-1 “Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи”, що передбачає об'єднання нової митниці в єдину юридичну структуру.

На повторний розгляд із пропозиціями Президента в Раду у вівторок має бути винесений закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо статусу працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України" (№0970). У листопаді 2016 року п'ятий Президент Петро Порошенко ветував цей закон.

Окрім того, 14 січня ВР планує розглянути питання про дострокове припинення повноважень народного депутата. У порядку денному не вказано, про кого саме йдеться.