Арахамія анонсував позачергову Раду для голосування законопроєкту про децентралізацію

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив що 24 січня планується провести позачергове засідання Верховної Ради.

Про це Арахамія сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради 14 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На запитання, чи відбудеться позачергове засідання Ради 24 січня, депутат відповів: "Так, буде. З теми децентралізації. Нам треба буде додаткове голосування до наступної сесії...".

Арахамія також пояснив, що якщо Конституційний Суд не встигне до цього часу надати висновок щодо законопроєкту №2598 “Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)”, то потреби в позачерговому засіданні не буде.

Політик додав, що на позачерговому засіданні Ради не планують розглядати питання кадрових змін в уряді.

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Як повідомляв Укрінформ, 13 грудня Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №2598 “Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)”.