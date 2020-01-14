Арахамія анонсував позачергову Раду для голосування законопроєкту про децентралізацію

Арахамія анонсував позачергову Раду для голосування законопроєкту про децентралізацію

Укрінформ
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив що 24 січня планується провести позачергове засідання Верховної Ради.

Про це Арахамія сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради 14 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На запитання, чи відбудеться позачергове засідання Ради 24 січня, депутат відповів: "Так, буде. З теми децентралізації. Нам треба буде додаткове голосування до наступної сесії...".

Арахамія також пояснив, що якщо Конституційний Суд не встигне до цього часу надати висновок щодо законопроєкту №2598 “Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)”, то потреби в позачерговому засіданні не буде.

Політик додав, що на позачерговому засіданні Ради не планують розглядати питання кадрових змін в уряді.

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Як повідомляв Укрінформ, 13 грудня Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №2598 “Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)”.

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