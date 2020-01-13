Справа Януковича: адвокати доповідали про “порушення”, допущені судом

Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційних скарг на вирок Оболонського райсуду Києва у справі щодо державної зради експрезидента Віктора Януковича на 20 січня.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк.

“Ми останні два засідання мотивували необхідність скасування вироку наявністю істотних порушень чинного кримінального закону та наявністю порушень Європейської конвенції з прав людини. Загально порушення, допущені судом, становлять 69 пунктів. По них сьогодні відбувалася доповідь адвокатів. Перенесено було на 20 січня на 11 годину”, - сказав Сердюк.

Як повідомлялося, 24 січня Оболонський райсуд Києва заочно засудив експрезидента Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

Водночас Януковича визнали невинним за обвинуваченням у порушенні територіальної цілісності України.

Захист експрезидента подав апеляції на вирок.