Держзрада Януковича: розгляд апеляції перенесли на 13 січня

Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційних скарг на вирок Оболонського районного суду Києва у справі щодо державної зради експрезидента Віктора Януковича на 13 січня.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк.

“Перенесли засідання у нас на 13 січня, на 11:00”, - сказав Сердюк.

У свою чергу прессекретар Київського апеляційного суду Тетяна Геведзе зазначила, що наступні після цієї дати засідання щодо розгляду цих апеляційних скарг - це 20 січня і 3 лютого.

Як повідомлялося, 24 січня Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

Водночас Януковича визнали невинним за обвинуваченням у порушенні територіальної цілісності України.

Захист експрезидента подав апеляції на вирок.