Зеленський підписав закон про особливості роботи парламентських ТСК

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо роботи тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" № 400-ІХ, який парламент ухвалив 19 грудня 2019 року з пропозиціями глави держави", - ідеться в повідомленні.

Закон, зокрема, визначає повноваження, порядок створення та роботи тимчасових слідчих комісій (ТСК) і тимчасових спеціальних комісій парламенту.

Згідно із законом, ТСК Верховної Ради – це колегіальний тимчасовий орган парламенту, що утворюється з числа народних депутатів для парламентського контролю шляхом проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес.

Члени слідчої комісії та утворені нею робочі групи здійснюють перевірку фактів та обставин як безпосередньо у місцях їхнього виникнення, так і шляхом витребування відповідних документів і матеріалів, отримання показань, пояснень. Результати розслідування слідча комісія викладає у письмовому звіті.

Слідча комісія не може утворюватися з питань: 1) здійснення правосуддя судом; 2) встановлення наявності чи відсутності вини особи у вчиненні кримінального правопорушення; 3) питання, яке є предметом діяльності утвореної ВР іншої слідчої комісії.

Водночас, згідно із законом, тимчасова спеціальна комісія ВР – це колегіальний тимчасовий орган парламенту, що створюється з числа народних депутатів для підготовки й попереднього розгляду питань, а також для підготовки та доопрацювання проєктів законів та інших актів Верховної Ради на правах головного комітету, якщо предмет правового регулювання таких проєктів не належить до предметів відання комітетів, що існують.

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Спеціальна комісія здійснює повноваження головного комітету, передбачені Регламентом парламенту, та діє відповідно до вимог цього закону, а також закону "Про комітети Верховної Ради України".

Крім того, за даними Офісу Президента, підписаний закон вирішує проблему фінансового та матеріально-технічного забезпечення ТСК, а також встановлює відповідальність за невиконання вимог закону.