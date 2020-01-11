Зеленський звернеться до українців через трагедію з літаком МАУ

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 11 січня, звернеться до українського народу щодо ситуації зі збиттям літака МАУ в Тегерані.

Про це повідомив Офіс Президента України у Facebook.

"Відеозвернення відбудеться після консультацій Глави держави з групою українських фахівців, що працюють на місці трагедії в Ірані, міжнародними партнерами та телефонної розмови з Президентом Ісламської Республіки Іран Хасаном Рухані, яка запланована на 17 год. у суботу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Іран 11 січня визнав, що його військові випадково збили український пасажирський літак.

У цьому зв'язку міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріфі написав, що до авіакатастрофи призвела "людська помилка".

Президент Ірану Хассан Рухані вибачився за збиття іранськими військовими українського пасажирського літака, назвавши збиття літака катастрофічною помилкою.

Вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак "Міжнародних авіаліній України". На борту літака перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Фото пресслужби Президента