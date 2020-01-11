Електронну ДНК-формулу вранці відправили українським експертам у Тегеран — Гончарук

Україна працює над тим, щоб завершити ідентифікацію тіл жертв катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані та якнайшвидше провести репатріацію тіл загиблих українців.

Про це написав у Facebook Прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Іран заявив, що український пасажирський літак було збито. Це важливий крок у процесі розслідування, яке досі триває. Наші експерти й надалі працюють на місці трагедії з метою детального розслідування причин та остаточного встановлення істини", - зазначив він.

За словами Гончарука, українські фахівці продовжують пошук речових доказів, пов’язаних із трагедією. Вони вже спільно з Організацією цивільної авіації Ісламської Республіки Іран оглянули знайдені "чорні скриньки" та місце зберігання частини фрагментів літака.

Також було здійснено розкладку фрагментів літака з метою встановлення повноти знайдених частин Boeing-737-800.

"Зібрано ДНК-зразки родичів загиблих у авіакатастрофі. Сьогодні зранку електронну ДНК-формулу направлено нашим експертам, які працюють на місці трагедії в Тегерані. Працюємо над тим, щоб завершити ідентифікацію і якнайшвидше провести репатріацію тіл загиблих громадян України", - наголосив прем'єр.

Він також висловив співчуття близьким жертв авіакатастрофи та запевнив, що Україна зробить усе для розкриття всіх деталей трагедії та надасть підтримку родинам загиблих.

Як повідомляв Укрінформ, Іран 11 січня визнав, що його військові випадково збили український пасажирський літак.

У зв'язку з цим міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріфі написав, що до авіакатастрофи призвела "людська помилка".

Президент Ірану Хассан Рухані вибачився за збиття іранськими військовими українського пасажирського літака, назвавши збиття літака катастрофічною помилкою.

Вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак "Міжнародних авіаліній України". На борту літака перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу.