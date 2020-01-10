Зеленський обговорив із Помпео ситуацію на Близькому Сході та візит в Україну

Президент Володимир Зеленський обговорив із Держсекретарем США Майком Помпео перспективи нормалізації ситуації на Близькому Сході та узгодили подальший графік двосторонніх контактів на найвищому рівні, зокрема візит Помпео в Україну.

Про це йшлося під час їхньої телефонної розмови щодо авіакатастрофи українського літака в Ірані, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Було обговорено поточний розвиток ситуації на Близькому Сході та перспективи її нормалізації", - зазначили в пресслужбі.

Також, за даними ОП, співрозмовники узгодили подальший графік двосторонніх контактів між Україною та США на найвищому рівні, насамперед візит Майка Помпео до України наприкінці січня, який було перенесено із 3 січня.

У ході розмови глава держави поінформував держсекретаря США про перебіг розслідування катастрофи українського літака в Тегерані.

"Вдячні за цінну підтримку США у розслідуванні причин катастрофи. Я зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США Крістіною Квін та отримав важливу інформацію, яка може допомогти у розслідуванні", – сказав Зеленський.

У свою чергу Помпео висловив співчуття від американського народу у зв’язку з трагедією, підтримку та готовність сприяти у проведенні неупередженого розслідування.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ.

На борту літака було 176 осіб. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по троє громадян ФРН і Великої Британії.

У п’ятницю, 10 січня, Президент України та міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час зустрічі з тимчасовою повіреною США в Україні Крістіною Квін отримали важливі дані щодо авіакатастрофи в Ірані.

"Разом з Президентом Володимиром Зеленським зустрілися з представниками США, зокрема із керівницею Посольства в Україні Крістіною Квін. Отримали важливі дані, які будуть опрацьовані нашими фахівцями", - зазначав Пристайко.