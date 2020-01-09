Посол повідомив Ізраїлю позицію України з історичних питань

Посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко довів до ізраїльської сторони позицію щодо контрпродуктивності публічної дискусії з внутрішніх питань української політики.

Про це повідомило у Facebook Міністерство закордонних справ України.

"9 січня Посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко у ході зустрічі в МЗС Ізраїлю довів до ізраїльської сторони позицію щодо контрпродуктивності публічної дискусії, яка проводиться послом Ізраїлю в Україні Джоелєм Ліоном, щодо внутрішніх питань української політики, зокрема, в контексті спільної заяви послів Ізраїлю та Республіки Польща в Україні від 2 січня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували в МЗС, посол України наголосив, що відродження та збереження національної пам'яті українського народу є одним з пріоритетних напрямів державної політики України, а дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків і експертів.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство закордонних справ України 8 січня запросило посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького у контексті обговорення його спільної з послом Ізраїлю заяви з історичних питань.

Посол Держави Ізраїль в Україні Джоель Ліон та посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцький 2 січня зробили спільну заяву, в якій висловили занепокоєння тим, що в Україні на регіональному рівні відзначають історичні події та вшановують пам'ять осіб, яких, на їхню думку, потрібно "раз і назавжди засудити".

У цьому контексті дипломати зауважили, що Львівська облрада ухвалила постанову про вшанування пам'яті Андрія Мельника та письменника Івана Липи і його сина Юрія Липи, а КМДА виставила на своїй будівлі банер із зображенням Степана Бандери.