Ізраїль та Польща "занепокоєні" через банер із Бандерою на КМДА

Посли Держави Ізраїль та Польщі Джоель Ліон і Бартош Ціхоцький висловили занепокоєння тим, що в Україні відзначають історичні події та вшановують пам'ять осіб, яких, на їхню думку, треба "раз і назавжди засудити".

Про це йдеться у спільній заяві послів, скан-копію якої оприлюднено на Facebook-сторінці Посольства Ізраїлю.

"Із великим занепокоєнням та сумом ми зауважили, що представники влади різних рівнів України, у тому числі Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація й досі відзначають історичні події та їх постаті, які потрібно раз і назавжди засудити", - зазначається у заяві.

У цьому контексті дипломати зауважили, що Львівська облрада прийняла постанову про вшанування пам'яті Андрія Мельника та письменника Івана Липи і його сина Юрія Липи, а КМДА виставила на своїй будівлі банер із зображенням Степана Бандери.

"В даний час наші уряди роблять все можливе, щоб запобігти спробам спотворення історії Другої світової війни. Тому ми очікуємо, що також Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація приєднаються до діалогу з метою пошуку правди", - зазначили посли Ізраїлю та Польщі.

Як повідомило диппредставництво Ізраїлю в Україні, посол Джоель Ліон 26 грудня зустрівся з членами комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України, яким виклав позицію Ізраїлю щодо суперечливих українських історичних особистостей. Зазначається, що дискусія, яка була відкритою та щирою, буде продовжена.

Андрій Мельник - полковник армії Української Народної Республіки, військовий і політичний діяч, один з найближчих соратників Євгена Коновальця. Організатор формації Січових Стрільців у Києві, один з організаторів Української військової організації. З 1938 — голова Проводу ОУН; в'язень німецьких концтаборів. З 1945 — в еміграції. Борець за незалежність України у ХХ сторіччі.

Іван Липа (літературні псевдоніми — Петро Шелест, Іван Степовик) - український громадський і політичний діяч, письменник, за фахом лікар. Співзасновник таємного товариства «Братство тарасівців». Український комісар Одеси (1917), член ЦК Української партії соціалістів-самостійників, міністр віросповідань УНР (1919).