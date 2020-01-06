У МЗС розраховують, що Меркель спонукає Кремль виконати домовленості “Норманді”

Україна цінує підтримку урядом ФРН та особисто канцлером Ангелою Меркель нашої держави і сподівається, що її візит до Москви спонукатиме Кремль виконати досягнуті 9 грудня у Парижі домовленості у нормандському форматі.

Про це заявила Укрінформу речниця МЗС України Катерина Зеленко, коментуючи анонсований на 11 січня візит канцлера ФРН до Москви.

“Ми цінуємо підтримку урядом ФРН та особисто канцлером нашої держави у відстоюванні територіальної цілісності та державного суверенітету”, - зазначила Зеленко.

Вона підкреслила, що українська сторона перебуває у тісному контакті з німецькими колегами і координує кроки з реалізації Мінських домовленостей. Зокрема, востаннє це відбулося у рамках недавнього візиту міністра закордонних справ України до Берліна, нагадала речниця МЗС.

“Ми виходимо з того, що візит канцлера до Москви стане важливим у контексті спонукання Росії до виконання її зобов'язань відповідно до домовленостей, досягнутих у Парижі”, - акцентувала Зеленко.

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Як повідомлялося, у суботу, 11 січня, канцлер Німеччини Ангела Меркель на запрошення Володимира Путіна відвідає Росію з робочим візитом, під час якого планується обговорення ситуації у Сирії, Лівії, Іраку та в Україні.