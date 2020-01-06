Меркель збирається до Москви

Канцлер ФРН Ангела Меркель 11 січня здійснить візит до Москви, де проведе переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це на брифінгу в Берліні поінформував офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Федеральний канцлер в суботу, 11 січня, здійснить короткий робочий візит до Москви… У Кремлі вона проведе переговори з Путіним. У центрі уваги стоятимуть такі міжнародні теми, як ситуація в Сирії, Лівії, Іраку, Ірані, Україні", - сказав Зайберт.

У поїздці візьме участь і міністр закордонних справ Гайко Маас.

Також планується обговорити комплекс двосторонніх питань.

Зустріч погоджена обома сторонами. Зайберт додав, що Росія як постійний член РБ ООН бере участь у вирішенні міжнародних конфліктів. Тому логічно, що Меркель обговорює з Путіним такі проблеми, як конфлікт на Близькому Сході, а також "зусилля з досягнення нових кроків у вирішенні українського конфлікту".

Після переговорів передбачена пресконференція.