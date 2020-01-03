Голова ЦВК не готовий говорити про терміни місцевих виборів на Донбасі після деокупації

Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко вважає, що нині важко говорити про конкретні терміни в підготовці чи щодо організаційних аспектів місцевих виборів на окупованій території Донбасу після її повернення під контроль України.

Про це він заявив у інтерв’ю інтернет-виданню “Лівий берег”.

“Чи в широкому, чи у вузькому сенсі говорити про терміни в підготовці чи інші організаційні аспекти - складно. Перш за все, повинні відновити свою роботу органи державної влади України на цих територіях. Починаючи з відділів ведення реєстру виборців, які фактично станом на початок конфлікту припинили роботу”, - відповів Діденко на питання, скільки часу потрібно, щоб провести вибори на певній території після відведення військ і збереження режиму тиші.

Крім того, він підкреслив, що відновити роботу мають і органи державної влади, що забезпечуватимуть, наприклад, дільничні комісії приміщеннями, обладнанням.

Також, за словами голови ЦВК, повинні працювати суди, щоб виборці могли захистити свої права в разі потреби, банки, українські ЗМІ, українські політичні партії.

“Зважаючи на такі умови, мені важко сказати, скільки потрібно часу, щоб забезпечити ці умови і стандарти”, - сказав Діденко.