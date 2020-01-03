Голова ЦВК не готовий говорити про терміни місцевих виборів на Донбасі після деокупації

Голова ЦВК не готовий говорити про терміни місцевих виборів на Донбасі після деокупації

Укрінформ
Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко вважає, що нині важко говорити про конкретні терміни в підготовці чи щодо організаційних аспектів місцевих виборів на окупованій території Донбасу після її повернення під контроль України.

Про це він заявив у інтерв’ю інтернет-виданню “Лівий берег”.

“Чи в широкому, чи у вузькому сенсі говорити про терміни в підготовці чи інші організаційні аспекти - складно. Перш за все, повинні відновити свою роботу органи державної влади України на цих територіях. Починаючи з відділів ведення реєстру виборців, які фактично станом на початок конфлікту припинили роботу”, - відповів Діденко на питання, скільки часу потрібно, щоб провести вибори на певній території після відведення військ і збереження режиму тиші.

Крім того, він підкреслив, що відновити роботу мають і органи державної влади, що забезпечуватимуть, наприклад, дільничні комісії приміщеннями, обладнанням.

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Також, за словами голови ЦВК, повинні працювати суди, щоб виборці могли захистити свої права в разі потреби, банки, українські ЗМІ, українські політичні партії.

“Зважаючи на такі умови, мені важко сказати, скільки потрібно часу, щоб забезпечити ці умови і стандарти”, - сказав Діденко.

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