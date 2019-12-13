Говорити про прямий імпорт газу з РФ можна лише після деокупації Криму і Донбасу - Гончар

Розгляд питання поновлення прямого імпорту російського газу до України може розпочатись лише після того, як РФ звільнить окуповані території Криму та Донбасу.

Таку думку висловив президент "Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар під час круглого столу "Війна, мир, Північний потік та Нормандія" в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.

"Те, що відбулось у Парижі, я розглядаю як спробу Росії, і небезуспішну, відновити політичний каркас над газовими перемовинами. Більше того - нав'язати розгляд питання поновлення прямого імпорту газу. Що, на мій погляд, є неприпустимим поза всілякими економічними резонами, оскільки ми виходимо з того, що будь-які прямі відносини можуть мати місце тільки після того, як Росія залишить окуповані території України", - заявив він.

Гончар зауважив, що до того вести мову про будь-яке поновлення, "навіть якщо мова йде реально про газ зі знижкою", не варто.

"Паризька зустріч підвела риску під етапом дегазації зовнішньої політики України, який настав, можна вважати, 25 листопада 2015 року, коли був припинений прямий імпорт газу з Росії. І почався період регазифікації, точніше, спроба. Поки що вона на цьому етапі виявилась вдалою для російської сторони, оскільки в цей чотиристоронній формат вдалось вмонтувати переговори з газових питань", - зазначив експерт.

Він також додав, що зустріч щодо газового питання відбулась у двосторонньому форматі в рамках чотиристоронньої зустрічі, хоча Росія прагнула винести газове питання на чотиристоронній формат.

Читайте також: Нафтогаз і Газпром проводять двосторонні переговори у Відні

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбулася зустріч лідерів України, Німеччини, Францій та Росії. Саміт нормандської четвірки відбувся вперше за три роки. Перед ним Президент Володимир Зеленський провів двосторонні переговори з лідерами Франції та ФРН, а в перерві — з президентом РФ.