Закон про люстрацію вимагає змін з урахуванням рішення ЄСПЛ — Малюська

На думку міністра юстиції Дениса Малюська, існуючий закон про люстрацію вимагає змін.

Таку думку він висловив в інтерв'ю РБК-Україна, відповідаючи на запитання, чи планується перегляд закону про люстрацію у зв'язку з рішенням Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо люстрації в Україні, винесеним близько двох місяців тому, в якому констатуються значні порушення Конвенції з прав людини.

"Будемо (переглядати закон - ред.). Питання тільки в тому, як і коли ми це зробимо, але однозначно закон про люстрацію потребує змін з урахуванням рішення ЄСПЛ", - зазначив міністр.

При цьому він додав, що "це рішення досить розмите, у ньому йдеться про певний баланс, а не про конкретні норми, які треба було б змінити або скасувати ... Це складне рішення і не зовсім однозначне".

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За словами Малюськи, Україна найімовірніше оскаржить це рішення ЄСПЛ.

"Швидше за все так. У нас є ще час для прийняття рішення (скаргу можна подати до 17 січня 2020 року - ред.), але швидше за все ми подамо скаргу на розгляд Великої палати ЄСПЛ. Хоча б для того, щоб більш чітко зрозуміти аргументацію суду" , - сказав він.

Міністр юстиції вважає також, що "розширення обсягу люстрації неактуальне. Євросуд, навпаки, закликає звузити обсяг люстрації. Тому ми цю ідею (влітку президент Зеленський публічно озвучував ідею розширити люстрацію на чиновників, які були при владі з 2014 року - ред.) не підтримували".