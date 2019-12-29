Сайдік привітав обмін полоненими та закликав до подальших кроків до миру

Спеціальний представник Чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Мартін Сайдік привітав обмін утримуваними особами.

Відповідну заяву опубліковано на сайті ОБСЄ.

"Я щиро вітаю взаємне звільнення, яке відбулося сьогодні, і обмін утримуваних осіб згідно зі спільним рішенням Тристоронньої контактної групи, яке було ухвалено 23 грудня 2019 року за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України", - заявив Сайдік.

Він підкреслив, що це "дуже важливий крок, якого довго чекали як утримувані, так і їх рідні та близькі": "Зроблений напередодні Новорічних і Різдвяних свят, він має особливе символічне значення".

"Високо оцінюючи досягнуте, я закликаю сторони й далі докладати усіх необхідних зусиль для мирного врегулювання конфлікту на сході України шляхом повної та всеосяжної імплементації Мінських угод, спираючись, у тому числі й на рекомендації Нормандської четвірки", - заявив Спеціальний представник Чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня в Парижі Президент Французької Республіки, Канцлер Федеративної Республіки Німеччина, Президент Російської Федерації й Президент України на нормандському саміті, зокрема, вирішили, що сторони вживатимуть заходів до заохочення Тристоронньої контактної групи сприяти звільненню та обміну утримуваних осіб, пов'язаних з конфліктом, до кінця року на основі принципу «всіх на всіх», починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених", при розумінні, що міжнародним організаціям, включно з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), буде надано повний і безумовний допуск до всіх утримуваних осіб.

23 грудня під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це передбачено підсумками саміту лідерів країн "нормандського формату" в Парижі.

29 грудня на КПВВ "Майорське" в Донецькій області пройшов процес обміну утримуваними особами. На підконтрольну Україні територію повернулися 76 бранців. Четверо утримуваних в ОРДЛО осіб відмовилися від обміну.