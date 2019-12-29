Сайдік привітав обмін полоненими та закликав до подальших кроків до миру

Сайдік привітав обмін полоненими та закликав до подальших кроків до миру

Укрінформ
Спеціальний представник Чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Мартін Сайдік привітав обмін утримуваними особами.

Відповідну заяву опубліковано на сайті ОБСЄ.

"Я щиро вітаю взаємне звільнення, яке відбулося сьогодні, і обмін утримуваних осіб згідно зі спільним рішенням Тристоронньої контактної групи, яке було ухвалено 23 грудня 2019 року за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України", - заявив Сайдік.

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Він підкреслив, що це "дуже важливий крок, якого довго чекали як утримувані, так і їх рідні та близькі": "Зроблений напередодні Новорічних і Різдвяних свят, він має особливе символічне значення".

"Високо оцінюючи досягнуте, я закликаю сторони й далі докладати усіх необхідних зусиль для мирного врегулювання конфлікту на сході України шляхом повної та всеосяжної імплементації Мінських угод, спираючись, у тому числі й на рекомендації Нормандської четвірки", - заявив Спеціальний представник Чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня в Парижі Президент Французької Республіки, Канцлер Федеративної Республіки Німеччина, Президент Російської Федерації й Президент України на нормандському саміті, зокрема, вирішили, що сторони вживатимуть заходів до заохочення Тристоронньої контактної групи сприяти звільненню та обміну утримуваних осіб, пов'язаних з конфліктом, до кінця року на основі принципу «всіх на всіх», починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених", при розумінні, що міжнародним організаціям, включно з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), буде надано повний і безумовний допуск до всіх утримуваних осіб.

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23 грудня під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це передбачено підсумками саміту лідерів країн "нормандського формату" в Парижі.

29 грудня на КПВВ "Майорське" в Донецькій області пройшов процес обміну утримуваними особами. На підконтрольну Україні територію повернулися 76 бранців. Четверо утримуваних в ОРДЛО осіб відмовилися від обміну.

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