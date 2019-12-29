У посольстві США привітали обмін на КПВВ “Майорське”
Про це зазначено посольство США у Твіттер.
"Ми вітаємо сьогоднішнє повернення звільнених полонених з підконтрольного Росії Донбасу, як було узгоджено на саміті в нормандському форматі 9 грудня. Враховуючи те, що безперервна агресія Росії ставить очільників України перед важким вибором, ми стоїмо на боці наших українських партнерів та багатьох українців, які залишаються в полоні в Росії та в Криму", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, 23 грудня під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це передбачено підсумками саміту лідерів країн нормандського формату в Парижі.
У неділю, 29 грудня, завершився обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ “Майорське” Донецької області. 76 українських полонених прибули на підконтрольну Україні територію.