Маас - про обмін: Наполеглива дипломатія приносить свої плоди

У Берліні привітали обмін 29 грудня утримуваними особами, в чому побачили результат успішної дипломатичної роботи.

Так прокоментував подію глава МЗС ФРН Гайко Маас у Twitter.

"Той факт, що вдалося провести обмін полоненими на сході України ще до кінця року, свідчить про те, що наполеглива дипломатія приносить свої плоди", - зазначив Маас.

Він додав, що Німеччина та Франція продовжуватимуть робити все для того, щоб просунути далі реалізацію Мінських домовленостей, і шоста зима війни стала останньою воєнною для місцевих жителів.

Канцлер ФРН Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон спільно привітали звільнення та обмін затриманих.

Про це йдеться в дописі на сайті федерального уряду Німеччини.

"Напередодні святкування Нового року та православного Різдва сьогоднішній обмін - це довгоочікуваний гуманітарний жест, який повинен допомогти відновити довіру між двома сторонами", - йдеться у дописі.

Канцлер та президент Франції подякували учасникам Тристоронньої контактної групи за зусилля, що призвели до цього обміну. І зауважили, що для обміну всіх утримуваних знадобиться подальша робота.

Меркель і Макрон у цьому контексті наголосили на важливості надання міжнародним організаціям, включаючи Міжнародний комітет Червоного Хреста, необмеженого та безумовного доступу до всіх затриманих та продовження пошуку зниклих безвісти.

Готуючись до наступного саміту, який стосуватиметься, серед іншого, політичних та безпекових умов для місцевих виборів, Німеччина та Франція продовжуватимуть зусилля у нормандському форматі у найближчі місяці, йдеться у дописі.

29 грудня на КПВВ "Майорське" у Донецькій області між Україною та ОРДЛО відбувся обмін утримуваними особами. На підконтрольну Україні територію повернулися 76 бранців. Четверо осіб, які перебувають в ОРДЛО, відмовилися від обміну.