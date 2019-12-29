Литва вітає обмін на Донбасі: Хороші новини для сімей

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінас Антанас Лінкявічус підтримав проведений сьогодні обмін між Україною і підтримуваними Росією сепаратистами.

Про це Лінкявічус написав у Twitter.

"Вітаємо нещодавній обмін утримуваними особами між Україною і підтримуваними Росією сепаратистами. Хороші новини для сімей", - наголосив Лінкявічус.

29 грудня на КПВВ "Майорське" у Донецькій області між Україною та ОРДЛО відбувся обмін утримуваними особами. На підконтрольну Україні територію повернулися 76 бранців. Четверо осіб, які перебувають в ОРДЛО, відмовилися від обміну.