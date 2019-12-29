Україна продовжить працювати для реалізації обміну “всіх на всіх” - Пристайко

Досягнута під час нормандської зустрічі домовленість виконується. На наступних раундах представники України продовжуватимуть працювати заради остаточної формули обміну “всіх на всіх”.

Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко у Twitter.

“Важко уявити кращий подарунок для 76 українських родин, ніж те, що їхні близькі вже прямують додому та будуть на свята поруч. Домовленість лідерів під час Норманді виконується. На наступних раундах ми продовжимо працювати заради остаточної формули “всіх на всіх” - це пріоритет”, - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі Президент Французької Республіки, Канцлер Федеративної Республіки Німеччина, Президент Російської Федерації та Президент України на нормандському саміті, зокрема, вирішили, що сторони вживатимуть заходів до заохочення Тристоронньої контактної групи сприяти звільненню та обміну утримуваних осіб, пов’язаних з конфліктом, до кінця року на основі принципу "всіх на всіх", починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених", при розумінні, що міжнародним організаціям, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), буде надано повний і безумовний допуск до всіх утримуваних осіб.

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23 грудня під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це передбачено підсумками саміту лідерів країн "нормандського формату" в Парижі.

29 грудня на КПВВ "Майорське" на Донеччині пройшов процес обміну утримуваних осіб. На підконтрольну Україні територію 76 повернулися бранців. Четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.