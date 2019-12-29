Британія закликає РФ звільнити всіх українських політв'язнів

Посольство Великої Британії вітає обмін полоненими, який відбувся у неділю, 29 грудня.

Про це посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс зазначила у Twitter.

"Я вітаю довгоочікуване повернення українців, які перебували в полоні на неконтрольованій території. Президенту Зеленському довелося ухвалювати важкі рішення для виконання умов угоди, досягнутої на саміті нормандської четвірки та повернення їх додому. Тепер прийшов час Росії звільнити всіх українських політв'язнів, які знаходяться в РФ та Криму", - зазначила посол.

В іншому дописі Мелінда Сіммонс підкреслює важливість покарання тих, хто вбивав українців.

"Залишається важливим винести справедливі вироки щодо всіх осіб, відповідальних за тяжкі злочини, включаючи насильство проти протестувальників на Майдані та теракт у Харкові у 2015 році", - йдеться у дописі.

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Як повідомлялося, у неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною та РФ полоненими на КПВВ “Майорське” Донецької області.

В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.