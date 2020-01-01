Сьогодні вступає в дію Програма медичних гарантій на 2020 рік

З 1 січня вступає в дію Програма медичних гарантій на 2020 рік.

Відповідна постанова оприлюднена на Урядовому порталі.

“Бюджетні кошти спрямовуються на оплату медичних послуг (включаючи медичні вироби) та лікарських засобів, оплату надання яких у повному обсязі пацієнтам держава гарантує за рахунок бюджетних коштів згідно з тарифом", - йдеться у документі.

Так, Національна служба здоров'я буде оплачувати екстрену медичну допомогу; первинну медичну допомогу; вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, третинну (високоспеціалізовану) медичнудопомогу, паліативну медичну допомогу, медичні послуги, пов’язані з медичною реабілітацією, медичні послуги, пов’язані з медичною допомогою дітям до 16 років, медичні послуги, пов’язані з медичною допомогою у зв’язку з вагітністю та пологами.

Також НСЗУ буде здійснювати оплату медичних послуг, пов’язаних із вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою для здійснення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій у Полтавській області;

В Програму медичних гарантій також входить відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (реімбурсація).

У Законі України «Про Державний бюджет» на Програму медичних гарантій виділено 72 млрд грн, що складає 64% від бюджету на всю медичну галузь.

З них: