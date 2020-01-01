Сьогодні вступає в дію Програма медичних гарантій на 2020 рік
Відповідна постанова оприлюднена на Урядовому порталі.
“Бюджетні кошти спрямовуються на оплату медичних послуг (включаючи медичні вироби) та лікарських засобів, оплату надання яких у повному обсязі пацієнтам держава гарантує за рахунок бюджетних коштів згідно з тарифом", - йдеться у документі.
Так, Національна служба здоров'я буде оплачувати екстрену медичну допомогу; первинну медичну допомогу; вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, третинну (високоспеціалізовану) медичнудопомогу, паліативну медичну допомогу, медичні послуги, пов’язані з медичною реабілітацією, медичні послуги, пов’язані з медичною допомогою дітям до 16 років, медичні послуги, пов’язані з медичною допомогою у зв’язку з вагітністю та пологами.
Також НСЗУ буде здійснювати оплату медичних послуг, пов’язаних із вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою для здійснення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій у Полтавській області;
В Програму медичних гарантій також входить відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (реімбурсація).
У Законі України «Про Державний бюджет» на Програму медичних гарантій виділено 72 млрд грн, що складає 64% від бюджету на всю медичну галузь.
З них:
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на первинну медичну допомогу — 19,1 млрд грн
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на спеціалізовану амбулаторну та госпітальну допомогу за новою моделлю фінансування з 1 квітня 2020 року - 44,4 млрд грн
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на екстрену медичну допомогу, що надаватиметься в рамках програми медичних гарантій — 4,6 млрд грн
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на медичну реабілітацію — 0,5 млрд грн
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на паліативну медичну допомогу — 0,3 млрд грн.
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фінансування урядової програми «Доступні ліки» (ліки від серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та бронхіальної астми безоплатно або з незначною доплатою за електронним рецептом свого лікаря (терапевта, сімейного лікаря або педіатра) - 2,1 млрд грн.