На програму медгарантій для населення заклали 72 мільярди: що вона включає

Реформа охорони здоров’я – серед пріоритетних напрямків діяльності уряду, що визначено Програмою діяльності Кабінету міністрів України.

Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на Прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

У 2019 році для досягнення цілей реформи уряд ухвалив низку новаційних рішень.

«У сфері охорони здоров’я уряд визначив амбітні цілі. І вперше вони людиноцентристські. Для нас важливо, щоб люди отримували якісну та вчасну допомогу у медичних закладах та мали доступ до гарантованих державою медичних послуг», - наголосив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Як зазначається, важливим рішенням є ухвалення Програми медичних гарантій для населення, яка запрацює з 1 квітня 2020 року та діятиме для всіх видів допомоги: первинної, спеціалізованої, високоспеціалізованої, екстреної, паліативної, медичної реабілітації та реімбурсації ліків. Держава фінансуватиме такі послуги через Національну службу здоров'я України, на що у Державному бюджеті закладено 72 млрд грн.

Крім того, новацією є запровадження моделі «гроші ходять за пацієнтом» і для спеціалізованої медичної допомоги. «Це означає, що держава фінансуватиме медпослуги, а не заклади», - підкреслив Гончарук та додав, що при таких змінах питань щодо заборгованості зарплати лікарям більше не виникатиме.

У 2019 році запроваджено новий підхід - єдиний госпітальний округ на всю область, що дасть змогу максимально ефективно спланувати спроможну мережу медичних закладів для доступу пацієнтів до якісної медичної допомоги.

До того ж, у рамках урядової програми створено онлайн-інструмент «Доступні ліки», завдяки якому українці можуть знайти всі аптеки, що є у радіусі 7 км від медичних закладів, де працюють сімейні лікарі, педіатри та терапевти.