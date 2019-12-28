Зеленський підписав Виборчий кодекс

Президент України Володимир Зеленський підписав направлений йому головою Верховної Ради Виборчий кодекс.

Відповідна інформація вказана у картці законопроєкту на сайті ВР.

У блоці "Дати та стан проходження" зазначається: "Закон підписано". При цьому уточнюється: "27.12.2019 Повернуто з підписом від Президента".

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 19 грудня повторно розглянула й ухвалила новий Виборчий кодекс із пропозиціями Президента. Відповідне рішення підтримали 330 народних депутатів.

Оновлений Виборчий кодекс було ухвалено 11 липня 2019 року Верховною Радою VIII скликання. Він передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах.

27 серпня тодішній голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав новий Виборчий кодекс.

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Однак Президент Зеленський 13 вересня ветував документ, аргументувавши своє рішення тим, що кодекс містить положення, які не відповідають Конституції, не враховує останні зміни до виборчого законодавства, не узгоджується із законодавчими актами, які є базовими у відповідній сфері, не забезпечує належної регламентації й організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур.

Згодом глава держави направив до Верховної Ради свої пропозиції для врахування їх у Виборчому кодексі.

Фото: president.gov.ua