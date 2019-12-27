Разумков передав Виборчий кодекс на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав і направив на підпис Президенту Володимиру Зеленському Виборчий кодекс.

Відповідна інформація вказана у картці законопроєкту на сайті ВР.

Так, у блоці “Дата і стан проходження” зазначається, що документ передано на підпис Президенту України, а також уточнюється, що це відбулося 27 грудня. Того ж дня закон підписав і спікер.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 19 грудня повторно розглянула й ухвалила новий Виборчий кодекс із пропозиціями Президента. Відповідне рішення підтримали 330 народних депутатів.

Оновлений Виборчий кодекс було ухвалено 11 липня 2019 року Верховною Радою VIII скликання. Він передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах.

27 серпня тодішній Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав новий Виборчий кодекс.

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Однак Президент Зеленський 13 вересня ветував документ, аргументувавши своє рішення тим, що кодекс містить положення, які не відповідають Конституції, не враховують останні зміни до виборчого законодавства, не узгоджується із законодавчими актами, які є базовими у відповідній сфері, не забезпечує належної регламентації й організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур.

Згодом глава держави направив до Верховної Ради свої пропозиції для врахування їх у Виборчому кодексі.