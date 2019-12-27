В'ятрович звернувся до СБУ через відзначення комуністами 140-річчя Сталіна

Народний депутат Володимир В'ятрович направив до СБУ звернення щодо проведення у Києві конференції з відзначення 140-річчя Сталіна.

Текст депутатського звернення В'ятрович оприлюднив у Facebook.

"Повернення культу Сталіна в Росії починалося з того, що влада не помічала спрямованих на це "громадських" ініціатив, а потім і сама взялася за його розкрутку. Не сміємо допустити подібного в Україні, СБУ має розслідувати і притягти до відповідальності учасників зборів сталіністів, як передбачено законодавством. Сьогодні скерував відповідне депутатське звернення до пана Баканова",- зазначив депутат.

У зверненні В'ятрович запитав в очільника СБУ, чи було відомо у відомстві про здійснення представниками Комуністичної партії України підготовки і проведення заходу з відзначення 140-річчя Сталіна, чи ініціювали за це притягнення до відповідальності, а також які заходи наразі вживаються СБУ для припинення незаконної діяльності Комуністичної партії України та пропаганди символіки тоталітарного комуністичного режиму.

21 грудня на сайті КПУ з'явилась інформація про проведення науково-практичної конференції на тему: "І. В. Сталін і революційне перетворення світу".

Захід присвятили 140-й річниці народження Сталіна.

Як повідомляв Укрінформ, 14 листопада Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному окрузі, Володимира В’ятровича, включеного до виборчого списку політичної партії «Європейська солідарність».