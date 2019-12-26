Оприлюднили укази Зеленського про звільнення голів Закарпатської та Львівської ОДА
Укрінформ
Укази про звільнення голів Закарпатської та Львівської обласних державних адміністрацій оприлюднено на сайті Президента.
Обидва документи датовані 26 грудня.
Згідно з указом №956/2019 звільнено Ігоря Бондаренка з посади голови Закарпатської ОДА "згідно з поданою ним заявою".
Крім того, указом №957/2019 звільнено Маркіяна Мальського з посади голови Львівської облдержадміністрації також “згідно з поданою ним заявою”.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 24 грудня під час засідання Ради розвитку громад та територій оголосив про рішення звільнити Ігоря Бондаренка і Маркіяна Мальського з посад голів Закарпатської і Львівської ОДА відповідно.