Оприлюднили укази Зеленського про звільнення голів Закарпатської та Львівської ОДА

Укази про звільнення голів Закарпатської та Львівської обласних державних адміністрацій оприлюднено на сайті Президента.

Обидва документи датовані 26 грудня.

Згідно з указом №956/2019 звільнено Ігоря Бондаренка з посади голови Закарпатської ОДА "згідно з поданою ним заявою".

Крім того, указом №957/2019 звільнено Маркіяна Мальського з посади голови Львівської облдержадміністрації також “згідно з поданою ним заявою”.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 24 грудня під час засідання Ради розвитку громад та територій оголосив про рішення звільнити Ігоря Бондаренка і Маркіяна Мальського з посад голів Закарпатської і Львівської ОДА відповідно.