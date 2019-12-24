У Закарпатській ОДА про звільнення голови дізналися із заяви Президента
Про це кореспондентові Укрінформу повідомив співрозмовник у Закарпатській ОДА.
"В адміністрації про звільнення чинного голови ОДА Ігоря Бондаренка з посади дізналися з заяви Президента Зеленського під час засідання Ради розвитку громад та територій. Ніяких попереджень про такий хід подій ми не отримували," - сказав співрозмовник.
Наразі в Закарпатській ОДА не надають офіційних коментарів щодо заяви Президента. Обіцяють оприлюднити свою офіційну заяву після публікації відповідного Указу на сайті Президента.
Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ради розвитку громад та територій заявив про звільнення двох голів ОДА - Закарпатської та Львівської.
Ігор Бондаренко був призначений на цю посаду у липні 2019 року.