Зеленський підписав закон про перезапуск ДБР

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань, який передбачає дострокове звільнення директора ДБР Романа Труби.

Відповідна інформація зазначається у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Так, у графі "Дата та стан проходження" вказано, що закон повернуто з підписом від Президента.

Як повідомляв Укрінформ, 3 грудня Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань” (№2116).

Закон, зокрема, передбачає зміну правового статусу Державного бюро розслідувань. Так, ДБР визначено державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції (за чинною редакцією закону "Про Державне бюро розслідувань" ДБР є центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції).

Директору ДБР при цьому надаються повноваження одноосібно приймати рішення та нести всю повноту відповідальності за результати дільності бюро.

Посилюється також контрольна функція парламенту: Верховна Рада, зокрема, за результатами розгляду звіту директора ДБР за календарний рік може визнати роботу органу незадовільною, що може стати підставою для його звільнення з цієї посади.

З метою забезпечення безперервності розслідування справ Майдану передбачається можливість переведення слідчих органів прокуратури та прокурорів, які розслідували ці справи, до ДБР без обов'язкового проведення конкурсу.

Таким чином, у зв'язку із суттєвою зміною повноважень директора ДБР і зміною статусу цього органу з дня набрання чинності нового закону повноваження директора ДБР і його заступників припиняються достроково та розпочинається процес перезавантаження бюро.

Закон також уточнює систему ДБР, порядок затвердження організаційної структури органу, порядок утворення його територіальних управлінь.