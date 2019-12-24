Президент звільнив голів Закарпатської та Львівської ОДА
Про це рішення він оголосив під час засідання Ради розвитку громад та територій, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Ми говорили про те, що будемо оцінювати в кінці цього року роботу кожного. Я ще раз хочу подякувати всім, подякувати головам ОДА. Я прийняв рішення їх звільнити - не через те, що вони люди недосвідчені чи нечисті на руку, як то кажуть, а через те, що у цих двох областях ми не побачили жодного результату. Тому я хочу подякувати голові Закарпатської ОДА Ігорю Бондаренку - ми вдячні за роботу - і голові Львівської ОДА Маркіяну Мальському”, - зазначив Президент.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 5 липня призначив Ігоря Бондаренка на посаду голови Закарпатської обласної державної адміністрації, а Маркіяна Мальського - голови Львівської ОДА.