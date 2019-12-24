Президент звільнив голів Закарпатської та Львівської ОДА

Президент Володимир Зеленський звільнив голів Закарпатської та Львівської обласних державних адміністрацій.

Про це рішення він оголосив під час засідання Ради розвитку громад та територій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми говорили про те, що будемо оцінювати в кінці цього року роботу кожного. Я ще раз хочу подякувати всім, подякувати головам ОДА. Я прийняв рішення їх звільнити - не через те, що вони люди недосвідчені чи нечисті на руку, як то кажуть, а через те, що у цих двох областях ми не побачили жодного результату. Тому я хочу подякувати голові Закарпатської ОДА Ігорю Бондаренку - ми вдячні за роботу - і голові Львівської ОДА Маркіяну Мальському”, - зазначив Президент.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 5 липня призначив Ігоря Бондаренка на посаду голови Закарпатської обласної державної адміністрації, а Маркіяна Мальського - голови Львівської ОДА.