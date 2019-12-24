У Раді зареєстрували законопроект про звільнення директора НАБУ за корупцію

Народний депутат від фракції «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко зареєстрував у Верховній Раді законопроект, який передбачає звільнення директора Національного антикорупційного бюро України за вчинення ним корупційного правопорушення.

Про це парламентарій повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Подав законопроект, згідно з яким вчинення корупційного правопорушення є підставою для звільнення директора НАБУ. Як не дивно, в чинному законі це не було прописано», - написав Гончаренко.

Згідно з даними, оприлюдненими в картці законопроекту на сайті парламенту, цей документ був зареєстрований 20 грудня.

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Текст законопроекту і супровідні документи на сайті ВР поки що не опубліковані.

Як повідомлялося, нинішнього директора НАБУ Артема Ситника внесено до реєстру корупціонерів за рішенням суду.

Раніше з'явилася інформація про те, що Рівненський апеляційний суд визнав Ситника винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо отримання подарунків.

Директор НАБУ не задекларував відпочинок в одному з мисливських угідь Рівненської області, який йому оплачували треті особи.