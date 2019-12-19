Ситника внесли до реєстру корупціонерів

Ситника внесли до реєстру корупціонерів

Скрін
Укрінформ
Директора НАБУ Артема Ситника внесено до реєстру корупціонерів за рішенням суду.

Таку інформацію підтвердила в.о. керівника НАЗК Наталія Новак журналістам на брифінгу у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується пана Ситника: дійсно, в мене є документ про те, що він внесений в реєстр корупціонерів. Врешті-решт, якщо є рішення суду, ми не можемо не внести його у цей реєстр. Наразі він перебуває в цьому реєстрі та ми не можемо звідти виключити. Адже рішення є публічним, прозорим і прийняте судом", - повідомила вона.

Читайте також: Ситник програв апеляцію у справі про "незадеклароване" полювання — Сарган

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Рівненський апеляційний суд визнав Ситника винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.

Директор НАБУ не задекларував відпочинок в одному з мисливських угідь Рівненщини, який йому оплачували треті особи.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-