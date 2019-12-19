Ситника внесли до реєстру корупціонерів

Директора НАБУ Артема Ситника внесено до реєстру корупціонерів за рішенням суду.

Таку інформацію підтвердила в.о. керівника НАЗК Наталія Новак журналістам на брифінгу у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується пана Ситника: дійсно, в мене є документ про те, що він внесений в реєстр корупціонерів. Врешті-решт, якщо є рішення суду, ми не можемо не внести його у цей реєстр. Наразі він перебуває в цьому реєстрі та ми не можемо звідти виключити. Адже рішення є публічним, прозорим і прийняте судом", - повідомила вона.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Рівненський апеляційний суд визнав Ситника винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.

Директор НАБУ не задекларував відпочинок в одному з мисливських угідь Рівненщини, який йому оплачували треті особи.