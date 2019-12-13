Ситник програв апеляцію у справі про "незадеклароване" полювання — Сарган
Про це написала на своїй сторінці у Facebook прессекретар ексгенпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.
"Директор НАБУ Ситник програв апеляцію у Рівненському апеляційному суді", - зазначила вона.
Сарган виклала скін резолютивної частини суду, у якій йдеться: "Ситника Артема Сергійовича визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч 1 ст. 172-5 КУпАП. Накласти на Ситника Артема Сергійовича адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 3400 грн з конфіскацією подарунків у дохід держави".
Дана постанова суду може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду через суд першої інстанції протягом десяти робочих днів.
Як повідомлялося, директора НАБУ підозрюють у тому, що він не задекларував відпочинок в одному з мисливських угідь Рівненщини, який йому оплачували треті особи.