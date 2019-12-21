Пристайко - Москві: До історичних аргументів звертаються тоді, коли немає чого сказати

Україна обов’язково відновить державний суверенітет над усією своєю територією, а ті, хто намагається робити спроби переглянути історію, мають пам’ятати, що це завжди погано закінчується для самих ревізіонерів.

Так прокоментував Укрінформу нещодавні заяви російського лідера Володимира Путіна міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

«Історія - не дуже надійний радник у політичних справах. До історичних аргументів зазвичай звертаються тоді, коли немає чого більше сказати. Але історія може давати уроки; один з таких уроків надто відомий, щоб його ігнорувати: ті, хто зазирає на чужу землю, хто бачить за кордоном якісь «споконвічні території» - завжди приходить до поганого фіналу», - заявив український міністр.

Україна, підкреслив він, - незалежна суверенна держава, кордони й територіальна цілісність якої визнані всіма країнами світу і захищені міжнародним правом. «І якщо саме ми мусимо надати комусь черговий урок історії - то так тому й бути», - заявив Пристайко.

Також очільник українського МЗС нагадав, що Україна після Парижа почала негайно виконувати свою частину зобов’язань. Але водночас підкреслив, що немає змоги просунутися далі, якщо не буде відповідних кроків усіх, хто сидів за столом переговорів у Парижі.

Президент Путін дав зобов`язання на міжнародній арені, що докладе зусиль для того, щоб виконати всі зобов`язання комюніке: а це повернення людей всіх на всіх, припинення вогню, розведення військ ще на трьох ділянках, доступ МКЧХ до наших полонених на окупованих територіях та розширений мандат ОБСЄ, нагадав Пристайко.

Перемовини Тристоронньої контактної групи у Мінську продовжать наступного тижня, поінформував він. Київ сподівається, що це ознака того, що всі хочуть результативності. ТКГ мала детальні переговори щодо всіх питань і просунулася в деяких із них доволі далеко. Отож, ми сподіваємося побачити результати наступного тижня, зазначив дипломат.

«Це - справи і це - реальні кроки до миру. А оці заяви і маніпуляції історією – це гра на емоціях», - заявив міністр.

Він додав, що Україна стала свідком того, як маніпуляції фактами та емоціями ведуть до справжньої війни і забирають людські життя, руйнують родини і наше спільне майбутнє.

«Ми вміємо відрізняти слова від дій. Від усіх, хто сидів за столом переговорів у Норманді, ми очікуємо дій!», - закликав глава МЗС України.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін під час своєї щорічної пресконференції заявив, що «під час створення Радянського Союзу споконвічно російські території, які до України взагалі не мали жодного відношення, усе Причорномор'я, західні землі російські були передані Україні з дивним формулюванням: «для підвищення процентного співвідношення пролетаріату в Україні», тому що Україна була сільською територією». Путін також назвав «рішення Леніна» про створення СРСР «дивним» і пообіцяв «розібратися».

МЗС РФ зі свого боку розкритикувало конституційні поправки при продовженні Верховною Радою дії закону України про особливий порядок самоврядування зразка 2014 року як такі, які не можуть вважатися виконанням Мінських угод 2015 року.