Чехія виділила 35 тисяч євро на підтримку Плану дій Ради Європи для України

Чехія надала 35 тис. євро на імплементацію Плану дій Ради Європи для України.

Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомили у Раді Європи.

«Чехія у якості жесту доброї волі внесла більше 35 тис. євро на підтримку імплементації Плану дій Ради Європи для України на 2018-2021 роки», - заявили у РЄ.

План дій Ради Європи дня України – це стратегічний програмний документ, який ставить за мету через співпрацю сприяти зусиллям країни, спрямованим на узгодження свого законодавства, інституцій та практики з європейськими стандартами у сфері прав людини, верховенства права та демократії та відтак підтримувати країну у виконанні своїх зобов'язань як держави-члена Ради Європи.

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Загальний бюджет цього плану становить 29,5 млн євро. Документ схвалив Комітет міністрів РЄ у лютому 2018 року.