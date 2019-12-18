Єврокомісар з політики сусідства найближчим часом відвідає Україну

Єврокомісар з політики сусідства та розширення угорський дипломат Олівер Варгелі найближчим часом планує відвідати Україну.

Про це повідомив керівник групи підтримки України у Єврокомісії Петер Вагнер на засіданні Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС у середу у Страсбурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Нині готується візит найближчим часом єврокомісара з політики сусідства та розширення до України. Конкретна дата буде названа впродовж найближчих днів", - повідомив представник Єврокомісії.

Він наголосив, що питання України, яка продовжує демократичні реформи, завжди залишається важливим у порядку денному Євросоюзу.

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"Сьогодні Україна – зовсім інша країна, ніж була п'ять років тому. І реформи просуваються швидко. Треба використати таку динаміку та завершити низку важливих реформ", - переконаний європейський дипломат.