"Формула Штайнмаєра" може бути втілена шляхом змін до закону про особливий статус ОРДЛО - МЗС

Міністерство закордонних справ України вважає, що "формула Штайнмаєра" має бути інкорпорована в українське законодавство шляхом внесення змін до закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар під час години запитань до уряду в парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Формула Штайнмаєра" передбачає введення в дію закону про особливий статус після виборів. Це має бути прописано в тексті закону (про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО - ред.) . Тобто має бути окремий закон про зміни до існуючого закону, в якому прописується формулювання, коли починає діяти цей закон після проведення виборів.

Зміни до закону - це і є шлях втілення ("формули Штайнмаєра" - ред.) в українське законодавство", - сказав Боднар.

Він додав, що ці зміни обговорюватимуться і ухвалюватимуться Верховною Радою.

"МЗС зі свого боку буде просто залучене до опрацювання технічної частини втілення цієї домовленості (нормандської четвірки - ред.) в текст", - резюмував дипломат.

Як повідомлялося, у комюніке паризького саміту в нормандському форматі зазначається, що сторони вважають за необхідне впровадити "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство згідно з версією, узгодженою в рамках Н4 та Тристоронньої контактної групи.

Верховна Рада 12 грудня 320-ма голосами ухвалила зміни до закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", згідно з якими термін його дії продовжено до 31 грудня 2020 року.

Президент України Володимир Зеленський 18 грудня підписав закон про продовження ще на рік закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.