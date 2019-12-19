Загороднюк назвав закони, які “підштовхнуть” реформи ЗСУ

Міністерство оборони очікує ухвалення Верховною Радою низки законопроєктів, які сприятимуть реформам в оборонній сфері. Серед них закони про оборонні закупівлі, про територіальну оборону, про військову поліцію тощо.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу розповів міністр оборони України Андрій Загороднюк.

“Верховна Рада повинна ухвалити низку законів, які б максимально сприяли впровадженню реформ в ЗСУ. Перше — це закон про оборонні закупівлі, який вже пройшов перше читання. Він буде доопрацьований і ухвалений, ми на це сподіваємось. Друге — це зміни до закону про національну безпеку. Це дасть можливість розв'язувати стратегічні питання і питання трансформації ЗСУ до стандартів НАТО. Ми також очікуємо ухвалення закону про військову поліцію. Це одне зі стратегічних питань, оскільки з наступного року ми плануємо розпочати її створення, а без закону це неможливо. Крім того, закон про особливості приватизації, оскільки у нас є багато підприємств, які Міноборони не потрібні: будівельні комбінати, магазини. Якщо вони підуть у загальну приватизацію, то і кошти спрямують до загального бюджету, а нам потрібно наповнювати спеціальний бюджет для купівлі квартир військовим. Також ми очікуємо ухвалення закону про територіальну оборону, оскільки це питання не зовсім врегульоване”, - повідомив Загороднюк.

Крім того, міністр зазначив, що, крім законів, передбачається ухвалення кількох урядових постанов, однак ця процедура не така складна і тривала, як ухвалення законів.

Відповідаючи на запитання щодо співпраці міністерства з РНБО, Загороднюк запевнив, що комунікація відбувається регулярно. “З РНБО співпраця постійна. Я і з секретарем РНБО постійно спілкуюсь, і з Михайлом Ковалем (перший заступник секретаря РНБО — ред.), і з Сергієм Кривоносом (заступник секретаря РНБО — ред.)”, - сказав він.