ЗСУ до кінця 2020 року матиме керівництво “за стандартами НАТО” - Загороднюк

Трансформація управління ЗСУ триватиме весь наступний рік, і в кінці процесу управління повністю відповідатиме стандартам, які діють в НАТО.

Про це під час круглого столу в Інституті Горшеніна на тему: “Чи підвищить впровадження стандартів НАТО в ЗСУ боєздатність України” заявив міністр оборони Андрій Загороднюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вже з цього року і весь 2020 рік буде проходити система трансформації управління Збройними силами... В кінці цього переходу структура керівництвом ЗСУ буде повністю відповідати тому, як це побудовано в країнах НАТО”, - повідомив Загороднюк.

Він зазначив, що процес наразі вже триває, він має багато стадій, і всі документи, які його регулюють, вже підписані. Процес передбачає не лише зміну структури, а й зміну функціоналу, який зараз прописується, наголосив Загороднюк. Аби функціонал був сумісним зі структурами країн НАТО в міністерстві переписується багато нормативної документації.

Загороднюк також наголосив, що впровадження стандартів НАТО є одним з ключових пріоритетів, і воно важливе з кількох причин. По-перше, з політичної точки зору держава повинна відповідати військовим критеріям членства, по-друге, армія також має відповідати технічним та організаційним критеріям. “Армії, які перейшли на стандарти НАТО, краще воюють, вони більш ефективні, вони найбільш підготовлені. Основне наше завдання - це, звичайно, боєздатність, боєготовність. Але це питання дуже сильно має відношення до того, яким чином побудовані спроможності, яким чином вони сплановані, як організовані”, - заявив міністр, додавши, що попри політичні процеси, українська армія має бути технічно готовою до вступу в НАТО.