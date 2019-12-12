Армія матиме найбільший в її історії оборонний бюджет — Загороднюк

У 2020 році Збройні сили України матимуть найбільший за всю історію оборонний бюджет - 245,8 млрд грн, що становить 5,45% ВВП.

Про це на своїй сторінці Facebookповідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

“Учора Президент В. Зеленський підписав закон про держбюджет-2020. А це означає, що ми маємо найбільший за всю історію існування України оборонний бюджет”, - зазначив Загороднюк.

Він нагадав, що на оборону і нацбезпеку передбачено 245,8 млрд грн (5,45% ВВП), що відповідає вимогам документів стратегічного планування.

“Якщо порівнювати з 2019 роком (212,0 млрд грн), то нинішній бюджет на 16% більше (на 33,8 млрд грн). При цьому 136,5 млрд йде на оборону, 109,3 млрд грн - на безпеку. Суто Міноборони отримує 125,1 млрд грн”, - повідомив очільник оборонного відомства.

Він також пообіцяв найближчим часом поінформувати за якими напрямками кошти розподілені.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про Державний бюджет України на 2020 рік".