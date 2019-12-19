Пристайко їде до Берліна - говоритиме про реформи та енергетику

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко здійснить робочий візит до Німеччини 19-20 грудня.

Про це поінформували у Посольстві України в ФРН, повідомляє Укрінформ.

“Двадцятого грудня у Берліні міністр проведе переговори з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом”, - заявили в диппредставництві.

Центральною темою переговорів буде активізація українсько-німецького політичного діалогу, подальша спільна взаємодія у контексті реалізації підсумків нормандського саміту в Парижі, енергетична безпека Європи, європейська та євроатлантична інтеграція України.

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У ході візиту Пристайко, зокрема, зустрінеться з президентом Бундестагу Вольфгангом Шойбле, федеральним міністром економічного співробітництва та розвитку Ґердом Мюллером, а також впливовими політиками Німеччини – депутатами Бундестагу.

Головна тема зустрічей у німецькій столиці – подальша підтримка Німеччиною України у відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності і протидії російській агресії, а також практична допомога Берліна уряду України у проведенні системних реформ.