Пристайко їде до Берліна - говоритиме про реформи та енергетику
Про це поінформували у Посольстві України в ФРН, повідомляє Укрінформ.
“Двадцятого грудня у Берліні міністр проведе переговори з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом”, - заявили в диппредставництві.
Центральною темою переговорів буде активізація українсько-німецького політичного діалогу, подальша спільна взаємодія у контексті реалізації підсумків нормандського саміту в Парижі, енергетична безпека Європи, європейська та євроатлантична інтеграція України.
У ході візиту Пристайко, зокрема, зустрінеться з президентом Бундестагу Вольфгангом Шойбле, федеральним міністром економічного співробітництва та розвитку Ґердом Мюллером, а також впливовими політиками Німеччини – депутатами Бундестагу.
Головна тема зустрічей у німецькій столиці – подальша підтримка Німеччиною України у відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності і протидії російській агресії, а також практична допомога Берліна уряду України у проведенні системних реформ.