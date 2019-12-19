Домовитися про Виборчий кодекс і казино: у "Голосі" пояснили перерву в Раді

Перерва в роботі Верховної Ради, оголошена на 30 хвилин, необхідна для узгодження позицій між депутатськими фракціями щодо голосування за Виборчий кодекс із пропозиціями Президента та пакет законопроєктів про гральний бізнес в Україні.

Про це журналістам у кулуарах парламенту повідомив член фракції "Голос" Ярослав Юрчишин, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Перерва потрібна для того, щоб конструктивно вийти на сьогоднішнє голосування по чутливих питаннях: Виборчий кодекс, гральний бізнес, тобто, щоб не було блокувань трибуни треба узгодити позиції", - зазначив Юрчишин.

Читайте також: Аграрний комітет пішов на перерву до вечора

Як повідомляв Укрінформ, після реєстрації депутатів Голова ВР Дмитро Разумков повідомив, що до президії надійшла заява від двох фракцій "Голос" і "Батьківщина" про оголошення перерви на 30 хвилин.