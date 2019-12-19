Разумков відкрив Раду і відразу оголосив перерву

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання парламенту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ранкове засідання оголошую відкритим», - сказав спікер

В залі засідань зареєструвалось 319 народних депутатів.

Водночас після реєстрації Голова ВР повідомив, що до президії надійшла заява від двох фракцій «Голос» і «Батьківщина» про оголошення перерви на 30 хвилин.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 19 грудня планує ухвалити новий Виборчий кодекс із пропозиціями Президента України Володимира Зеленського.

Порядок денний 19 грудня передбачає розгляд у першому читанні урядового законопроєкту №2285 "Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор" та восьми альтернативних йому.

Пріоритетним питанням порядку денного у вівторок є повторний розгляд закону "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" із пропозиціями Президента України. Цей закон, який передбачає процедуру імпічменту, Верховна Рада восьмого кликання ухвалила 6 червня 2019 року. Однак Президент України Володимир Зеленський ветував його 24 вересня.