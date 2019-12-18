Порошенко обговорив з головою Венеціанської комісії судову реформу в Україні

Експрезидент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у Страсбурзі обговорив з головою Європейської комісії за демократію через право (Венеціанської комісії) Джанні Букіккіо судову реформу в Україні.

Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Свій візит до Страсбурга для участі у засіданні Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом розпочав із зустрічі з головою Венеційської комісії Джанні Букіккіо. Головною темою нашої розмови стала судова реформа в Україні. Висловлено застереження стосовно кількісного зменшення складу Верховного суду задля недопущення втручання в його роботу. Ще одна спільна з паном Букіккіо позиція - ми проти запровадження в Україні політично вмотивованого правосуддя", - зазначив він.

За словами Порошенка, сторони наголосили, що розробка Виборчого кодексу має відбуватися відповідно до європейських стандартів.

"Також дуже важлива увага Венеціанської комісії до змін до Конституції України в частині децентралізації, свободи засобів масової інформації", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, 6 грудня Венеціанська комісія ухвалила висновок, в якому зазначається, що внесені поправки до законодавства України щодо судоустрою становлять загрозу стабільності та незалежності судової системи. Зокрема, на думку експертів, низка норм ухваленого 16 жовтня 2019 року Закону "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" становить загрозу стабільності і незалежності у цій сфері.

Закон "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" набув чинності 7 листопада. Документ запроваджує новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, за яким призначення на посади членів ВККС здійснюватиметься Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу. При цьому склад ВККСУ скоротиться з 16 до 12 членів.

Також закон передбачає скорочення складу Верховного суду вдвічі - до 100 суддів.

Окрім того, закон розширює категорії посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації). Так, вона поширюватиметься на керівників ВККС і Державної судової адміністрації, які обіймали свої посади не менше ніж рік у період від 21 листопада 2013 року до 19 травня 2019 року.

Раніше, 25 жовтня, Верховний суд звернувся до Президента Володимира Зеленського з проханням ветувати Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування".

Фото: Facebook, Порошенко.