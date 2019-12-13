Порошенко вважає, що Мінські угоди частково виконали своє завдання

П'ятий президент України Петро Порошенко вважає, що Мінські угоди були виправданими й частково виконали свою мету, але не досягли успіху через блокування Росією.

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Чи були Мінські угоди виправданими? Безумовно, були. Чи виконали вони свою мету? Частково так, а частково — ні. Введення формули Штайнмаєра, вирваної з контексту в кремлівській редакції, безумовно ослабило позицію України. Чому вони не досягли повного успіху? Через абсолютно неконструктивну блокуючу позицію Росії. І саме тому ми запропонували, щоб додатково була введена і позиція щодо миротворців, яка була повністю узгоджена з постійними членами Ради Безпеки ООН, окрім Росії, які зобов'язані виступати гарантом українського суверенітету в рамках Будапештського меморандуму та забезпеченням перехідного етапу, розрахованого на реалізацію дорожньої мапи Мінська, у якій описуються терміни й послідовність дій усіх пунктів усіх Мінських угод", - пояснив Порошенко.

Водночас, аналізуючи ефект Мінських домовленостей, Порошенко уточнив, що метою цих документів було зупинити російську агресію, зупинити просування регулярних військ російської армії, і це завдання було виконано.

"Із самого початку метою було зірвати кремлівський проєкт "Новоросії" або "Малоросії", уже як вони його там не називали, який передбачав знищення української державності та розчленування України. Ця мета була також досягнута", - сказав він.

За його словами, критично необхідно було виграти час для побудови ефективних Збройних сил України.

"Підкреслюю, не для нападу, а для захисту української землі для того, щоб ціна просування регулярних частин російських збройних сил на кожному наступному метрі нашої землі істотно зростала. І ця мета теж була досягнута. Ще раз підкреслюю, що всі три документи Мінських угод у своїй основі базувалися на мирному плані президента Порошенка", - уточнив політик.

Наступною метою, досягненню якої сприяли Мінські угоди, Порошенко називає формування світової коаліції на підтримку України та демонстрацію солідарності всього світу з Україною.

"Це також вдалося вибудувати, і відповідальність за недотримання Мінських угод відобразилися у застосуванні санкцій з боку США, країн Великої сімки, ЄС, Австралії, Нової Зеландії, Японії і всіх інших", - зазначив п’ятий президент.

Водночас він підкреслив, що санкції не спрямовані проти російського народу, а залишаються єдиним інструментом, що є у розпорядженні світової спільноти для мотивації Росії звільнити українську землю від агресії з боку російської армії, а також для звільнення заручників. За словами Порошенка, це — конкретний практичний результат підписання і застосування Мінських угод.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі пройшла зустріч лідерів країн нормандського формату. У ній узяли участь президенти України Володимир Зеленський, Росії Володимир Путін, Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Під час спілкування з українськими ЗМІ за підсумками нормандської зустрічі Президент України заявив, що вважає оптимальним продовжити ще на рік термін дії закону про особливості місцевого самоврядування на Донбасі, а потім імплементувати в нього "формулу Штайнмаєра".