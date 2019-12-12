Порошенко пояснив, чому “ЄС” підтримала закон про особливий статус Донбасу

Порошенко пояснив, чому “ЄС” підтримала закон про особливий статус Донбасу

Укрінформ
Експрезидент України, народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко переконаний, що продовження дії закону про особливий статус Донбасу дозволить тримати оборону українській армії і зберегти проукраїнську коаліцію у світі.

Про це він заявив у четвер з трибуни Верховної Ради під час розгляду законопроєкту 2569 "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Путін (Володимир Путін - президент РФ - ред.) мріє про відхилення закону про особливий статус Донбасу. Голосування ж "за" допомагає нашій армії тримати оборону з меншими втратами. Дипломатам – продовжувати збереження коаліції. Ми державники. Ми не змінюємо принципів", - сказав Порошенко.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада продовжила ще на рік - до кінця 2020 року - дію Закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

За ухвалення законопроєкту №2569 за основу та в цілому проголосували 320 народних депутатів.

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Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО було ухвалено у вересні 2014 року, він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. Термін його дії спливає 31 грудня 2019 року.

9 грудня у Парижі пройшла зустріч лідерів країн нормандського формату - президентів України, Франції, Росії та канцлера Німеччини. Під час спілкування з українськими ЗМІ за підсумками зустрічі Президент України заявив, що вважає оптимальним продовжити ще на рік термін дії закону про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО, а потім імплементувати в нього "формулу Штайнмаєра".

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