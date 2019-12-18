Кремль: Макрон і Путін обговорили транзит російського газу Україною

17 грудня відбулася телефонна розмова між президентами Франції та Російської Федерації, під час якої Еммануель Макрон і Володимир Путін обговорили підсумки нормандського саміту і транзит газу через територію України до країн ЄС.

Прес-служба Кремля підкреслює, що розмова відбулася з ініціативи французької сторони.

"Володимир Путін висловив вдячність Еммануелю Макрону за хорошу організацію 9 грудня в Парижі саміту в "нормандському форматі". Лідери дали позитивну оцінку досягнутим домовленостям, які йдуть у руслі імплементації мінського "Комплексу заходів". Президент Росії підкреслив необхідність послідовного здійснення спільно узгоджених кроків, включаючи правове оформлення особливого статусу Донбасу, забезпечення режиму припинення вогню та обмін утримуваними особами", - йдеться в повідомленні.

Крім того, главами РФ і Франції була порушена проблематика транзиту російського газу до країн ЄС через територію України, зазначають у Кремлі.

Нагадаємо: з 1 січня 2020 року закінчується 10-річний транзитний контракт між НАК "Нафтогаз України" і російським "Газпромом".