Кремль: Макрон і Путін обговорили транзит російського газу Україною
Прес-служба Кремля підкреслює, що розмова відбулася з ініціативи французької сторони.
"Володимир Путін висловив вдячність Еммануелю Макрону за хорошу організацію 9 грудня в Парижі саміту в "нормандському форматі". Лідери дали позитивну оцінку досягнутим домовленостям, які йдуть у руслі імплементації мінського "Комплексу заходів". Президент Росії підкреслив необхідність послідовного здійснення спільно узгоджених кроків, включаючи правове оформлення особливого статусу Донбасу, забезпечення режиму припинення вогню та обмін утримуваними особами", - йдеться в повідомленні.
Крім того, главами РФ і Франції була порушена проблематика транзиту російського газу до країн ЄС через територію України, зазначають у Кремлі.
Нагадаємо: з 1 січня 2020 року закінчується 10-річний транзитний контракт між НАК "Нафтогаз України" і російським "Газпромом".